Comiques Agricoles, Salle des Loisirs Geneviève Joy, Bernaville

Comiques Agricoles Vendredi 12 juin, 19h00 Salle des Loisirs Geneviève Joy Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Cruda – Collectif A Sens Unique

Avec Constanza Sommi

Spectacle co-programmé avec la CCTNP

Plongée humoristique dans le passé d’une ancienne gymnaste, la plus connue des gymnastes inconnues. Elle nous montre les traumatismes de l’entraînement intensif sur son corps, son chaos intérieur, pour entrer dans le moule parfait attendu des athlètes de haut niveau. Elle nous emmène alors dans l’exhibition de ses défauts et ça la libère comme ça nous libère.

Le festival c’est un moment, une émotion, un seul regard absorbé par la scène, une concentration du temps dans un espace réduit. Et puis il y a autour, avant, à côté. A Beauquesne, le festival a lieu dans une ancienne cour de ferme. Alors autour, forcément il y a les granges et la pâture. Dans les granges, on voit des expositions : photos du festival, images des gens, images de moments. Dans la pâture, on boit entre amis, on dîne avant le spectacle, on soupe pour ne pas se quitter tout de suite. On parle des spectacles vus ou à voir. On évoque des souvenirs racontés chaque année. On chante parfois, on joue même de la musique. Enfin on continue à vivre.

Salle des Loisirs Geneviève Joy 21 Rue Raphaël Duprez, 80370 Bernaville Bernaville 80370 Somme Hauts-de-France

Cruda – Collectif A Sens Unique Théâtre Humour

DR