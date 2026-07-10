Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

90 ans de l’aéroport international Le Touquet Elisabeth II

Aéroport International Le Touquet Elizabeth II Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-23

Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026

Edition spéciale du Touquet Air Show à l’occasion des 90 ans de l’Aéroport International Le Touquet Elisabeth II. .

Aéroport International Le Touquet Elizabeth II Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 82 28 touquetaeroclub@gmail.com

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English :

L’événement 90 ans de l’aéroport international Le Touquet Elisabeth II Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-10 par Laury LEPRETRE