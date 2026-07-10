90 ans de l’aéroport international Le Touquet Elisabeth II Le Touquet-Paris-Plage
mercredi 23 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
90 ans de l’aéroport international Le Touquet Elisabeth II
Aéroport International Le Touquet Elizabeth II Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-23
Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026
Edition spéciale du Touquet Air Show à l’occasion des 90 ans de l’Aéroport International Le Touquet Elisabeth II. .
Aéroport International Le Touquet Elizabeth II Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 82 28 touquetaeroclub@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 90 ans de l’aéroport international Le Touquet Elisabeth II Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-10 par Laury LEPRETRE
À voir aussi à Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais)
- Tournée d’été des Hauts-de-France Le Touquet-Paris-Plage 21 juillet 2026
- Visites guidées Dans les coulisses du Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage 23 juillet 2026
- Tournée des Plages Le Touquet-Paris-Plage 24 juillet 2026
- 350 CHORISTES CHANTENT BALAVOINE PALAIS DES CONGRES – SALLE MAURICE RAVEL Le Touquet Paris Plage 31 juillet 2026
- Visite guidée à vélo Le Touquet-Paris-Plage d’une guerre à l’autre Le Touquet-Paris-Plage 1 août 2026