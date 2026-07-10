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AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

90 ans de l’aéroport international Le Touquet Elisabeth II Le Touquet-Paris-Plage

mercredi 23 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Aéroport International Le Touquet Elizabeth II
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

90 ans de l’aéroport international Le Touquet Elisabeth II

Aéroport International Le Touquet Elizabeth II Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-23

Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026

Edition spéciale du Touquet Air Show à l’occasion des 90 ans de l’Aéroport International Le Touquet Elisabeth II.   .

Aéroport International Le Touquet Elizabeth II Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 82 28  touquetaeroclub@gmail.com

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English :

L’événement 90 ans de l’aéroport international Le Touquet Elisabeth II Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-10 par Laury LEPRETRE

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