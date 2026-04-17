93 – d’après le roman de Victo Hugo À LA FOLIE THEATRE PARIS 11

20 octobre 2093.

Lantenac a débarqué

en Bretagne. Robespierre somme Cimourdain et Gauvain de le retrouver et

d’écraser les derniers Républicains en rébellion.

Guerre civile,

surveillance orwellienne, chaos : la France, face à son destin, doit trancher.

La Révolution n’est pas morte. Elle a changé de visage et réclame toujours du sang. D’après l’œuvre originale de Victor Hugo, bienvenue en 2093.

Du jeudi 16 avril 2026 au samedi 20 juin 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h30 à 22h45

payant

Tarif Plein : 26€

Tarif réduit : 20€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T21:30:00+02:00_2026-04-16T22:45:00+02:00;2026-04-17T21:30:00+02:00_2026-04-17T22:45:00+02:00;2026-04-18T21:30:00+02:00_2026-04-18T22:45:00+02:00;2026-04-23T21:30:00+02:00_2026-04-23T22:45:00+02:00;2026-04-24T21:30:00+02:00_2026-04-24T22:45:00+02:00;2026-04-25T21:30:00+02:00_2026-04-25T22:45:00+02:00;2026-04-30T21:30:00+02:00_2026-04-30T22:45:00+02:00;2026-05-01T21:30:00+02:00_2026-05-01T22:45:00+02:00;2026-05-02T21:30:00+02:00_2026-05-02T22:45:00+02:00;2026-05-07T21:30:00+02:00_2026-05-07T22:45:00+02:00;2026-05-08T21:30:00+02:00_2026-05-08T22:45:00+02:00;2026-05-09T21:30:00+02:00_2026-05-09T22:45:00+02:00;2026-05-14T21:30:00+02:00_2026-05-14T22:45:00+02:00;2026-05-15T21:30:00+02:00_2026-05-15T22:45:00+02:00;2026-05-16T21:30:00+02:00_2026-05-16T22:45:00+02:00;2026-05-21T21:30:00+02:00_2026-05-21T22:45:00+02:00;2026-05-22T21:30:00+02:00_2026-05-22T22:45:00+02:00;2026-05-23T21:30:00+02:00_2026-05-23T22:45:00+02:00;2026-05-28T21:30:00+02:00_2026-05-28T22:45:00+02:00;2026-05-29T21:30:00+02:00_2026-05-29T22:45:00+02:00;2026-05-30T21:30:00+02:00_2026-05-30T22:45:00+02:00;2026-06-04T21:30:00+02:00_2026-06-04T22:45:00+02:00;2026-06-05T21:30:00+02:00_2026-06-05T22:45:00+02:00;2026-06-06T21:30:00+02:00_2026-06-06T22:45:00+02:00;2026-06-11T21:30:00+02:00_2026-06-11T22:45:00+02:00;2026-06-12T21:30:00+02:00_2026-06-12T22:45:00+02:00;2026-06-13T21:30:00+02:00_2026-06-13T22:45:00+02:00;2026-06-18T21:30:00+02:00_2026-06-18T22:45:00+02:00;2026-06-19T21:30:00+02:00_2026-06-19T22:45:00+02:00;2026-06-20T21:30:00+02:00_2026-06-20T22:45:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11

https://folietheatre.com/ +33143551480 https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



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