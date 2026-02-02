9420 challenge Vallis Clausa Aubignan
9420 challenge Vallis Clausa Aubignan samedi 23 mai 2026.
9420 challenge Vallis Clausa
Aubignan Vaucluse
Tarif : 88 – 88 – 88 EUR
10 € reversés à l’association “Les Cyclistes Vagabonds”
Début : 2026-05-23
Transformez votre effort en soutien ! En participant à ce week-end de défi, vous aidez l’Association Cycliste Vagabond chaque kilomètre franchi est une victoire pour vous et pour l’association.
Aubignan 84810 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : 9420 challenge Vallis Clausa
Turn your effort into support! By participating in this weekend challenge, you are helping the Vagabond Cycling Association: every kilometre you cover is a victory for you and for the association.
L’événement 9420 challenge Vallis Clausa Aubignan a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme