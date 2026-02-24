98ème Grand Prix du Muguet de Gouffern en Auge rue Paul Buquet Gouffern en Auge

98ème Grand Prix du Muguet de Gouffern en Auge

rue Paul Buquet CHAMBOIS Gouffern en Auge Orne

Début : 2026-05-01 14:30:00

fin : 2026-05-01 16:45:00

2026-05-01

Course cycliste FFC ouverte à toutes les catégories à partir des Elites amateurs.

départ à 14h30 rue Paul Buquet à Chambois arrivée même lieu entre 16h30 et 16h45 après 7 tours de circuit pour 110 km de course. .

rue Paul Buquet CHAMBOIS Gouffern en Auge 61160 Orne Normandie +33 6 74 08 51 74

