D’Exmes à Aime le passé sous vos pieds Face à l’église Gouffern en Auge

Perché sur son éperon rocheux, ce village fut autrefois pendant un temps plus influent qu’Argentan. Aujourd’hui, plus de donjon ni de chevaliers, mais un décor grandiose où il suffit d’ouvrir l’œil pour deviner l’histoire. Avec nous, jouez aux détectives du paysage repérez les traces du passé médiéval, explorez ses hôtels particuliers du XVIIIᵉ siècle, son église, sa chapelle… et laissez-vous happer par des panoramas spectaculaires. Une visite guidée décalée, drôle et pleine de surprises pour redonner vie au prestige d’Exmes (Aime) !

Vendredi 17 avril à 17h30

Place du Général Leclerc Exmes ( face au restaurant)

Tout public

3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans

Réservation obligatoire .

Face à l’église Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

