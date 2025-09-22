9e printemps de Kit Armstrong Hirson

9e printemps de Kit Armstrong Hirson vendredi 5 juin 2026.

9e printemps de Kit Armstrong

Place de la République Hirson Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

9e PRINTEMPS MUSICAL DE KIT ARMSTRONG ARTISTES ET PRODUCTEURS LOCAUX RÉUNIS

Pour conclure la Semaine de la Voix et la seconde partie de son 9e Printemps musical, fidèle à son esprit de partage, Kit Armstrong propose une soirée où la voix, sous toutes ses formes, sera encore à l’honneur. Répertoire classique, découvertes insolites et émotions composeront un programme raffiné et accessible à tous.

L’événement s’inscrit, également, dans le dossier Interreg T.A.R/MAC, en associant musique et territoire, avec la présence de producteurs locaux présents avec leurs produits. Là encore, les savoir-faire et les échanges seront à l’honneur.

Place de la République Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France a.tutin@aisne-tourisme.com

English :

9th KIT ARMSTRONG MUSICAL SPRING: LOCAL ARTISTS AND PRODUCERS COME TOGETHER

To conclude the « Semaine de la Voix » and the second part of its 9th Printemps Musical, Kit Armstrong, true to its spirit of sharing, proposes an evening where the voice, in all its forms, will once again be in the spotlight. Classical repertoire, unusual discoveries and emotions will make up a refined program accessible to all.

The event is also part of the Interreg T.A.R/MAC project, linking music and the region, with the presence of local producers and their products. Once again, the spotlight will be on know-how and exchange.

German :

9. KIT ARMSTRONG MUSIKPRINZIP: Örtliche Künstler und Produzenten vereint

Zum Abschluss der « Woche der Stimme » und des zweiten Teils seines 9. Musikalischen Frühlings bietet Kit Armstrong, getreu seinem Geist des Teilens, einen Abend, an dem die Stimme in all ihren Formen erneut im Mittelpunkt steht. Klassisches Repertoire, ungewöhnliche Entdeckungen und Emotionen werden ein raffiniertes und für alle zugängliches Programm bilden.

Die Veranstaltung ist auch Teil des Interreg-Projekts T.A.R/MAC, das Musik und Region verbindet, indem lokale Produzenten mit ihren Produkten anwesend sind. Auch hier werden das Know-how und der Austausch im Vordergrund stehen.

Italiano :

9° KIT ARMSTRONG MUSICAL SPRING: ARTISTI E PRODUTTORI LOCALI SI INSIEME

Per concludere la « Semaine de la Voix » e la seconda parte del suo 9° Printemps musical, Kit Armstrong, fedele al suo spirito di condivisione, propone una serata in cui la voce, in tutte le sue forme, sarà ancora una volta protagonista. Repertorio classico, scoperte insolite ed emozioni comporranno un programma raffinato e accessibile a tutti.

L’evento rientra anche nel programma Interreg T.A.R/MAC, che unisce musica e territorio, con i produttori locali che offriranno i loro prodotti. Ancora una volta, i riflettori saranno puntati sul know-how e sugli scambi.

Espanol :

9º KIT ARMSTRONG MUSICAL SPRING: ARTISTAS Y PRODUCTORES LOCALES SE REÚNEN

Como colofón de la « Semaine de la Voix » y de la segunda parte de su 9º Printemps musical, Kit Armstrong, fiel a su espíritu de compartir, propone una velada en la que la voz, en todas sus formas, volverá a ser la protagonista. Repertorio clásico, descubrimientos insólitos y emoción conformarán un programa refinado y accesible a todos.

La velada se inscribe también en el marco del programa Interreg T.A.R/MAC, que asocia música y región, con la presencia de productores locales que ofrecerán sus productos. Una vez más, los conocimientos técnicos y los intercambios serán los protagonistas.

