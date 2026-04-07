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9ème Aquathlon de Villeneuve-Loubet Centre nautique Villeneuve-Loubet

9ème Aquathlon de Villeneuve-Loubet Centre nautique Villeneuve-Loubet dimanche 30 août 2026.

Lieu : Centre nautique

Adresse : Bd Tabarly

Ville : 06270 Villeneuve-Loubet

Département : Alpes-Maritimes

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 12 12 12 tarif inscription

Villeneuve-Loubet

9ème Aquathlon de Villeneuve-Loubet

Centre nautique Bd Tabarly Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

tarif inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Un RDV pour les adeptes de sport en mer et de running. L’Aquathlon villeneuvois alterne sur 3 boucles la natation ( distance 3 x 300 m ) et la course à pied ( distance 3 x 1800 m ).
Réservation en ligne ( limité 150 inscrits )
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Centre nautique Bd Tabarly Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

A rendez-vous for sea sports and running enthusiasts. The Aquathlon villeneuvois alternates swimming (distance 3 x 300 m) and running (distance 3 x 1800 m) over 3 loops.
Online booking (limited to 150 registrants)

L’événement 9ème Aquathlon de Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Villeneuve-Loubet