Patrimoine français. Un voyage à travers les monuments., Micro-Folie de Villeneuve Loubet, Villeneuve-Loubet

Informations pratiques

Patrimoine français. Un voyage à travers les monuments. Dimanche 20 septembre, 11h00 Micro-Folie de Villeneuve Loubet Alpes-Maritimes

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans le cadre du programme national Micro-Folie et des Journées du Patrimoine, portées par le Ministère de la Culture, la Ville de Villeneuve Loubet propose une projection culturelle immersive consacrée au patrimoine français.

Découvrez les plus grandes richesses du patrimoine français en voyageant à travers les époques et les régions. Des alignements de Carnac à la Villa Kérylos en passant par la cité médiévale de Carcassonne,

Grâce aux outils numériques de la Micro-Folie, les œuvres seront présentées de manière immersive et pédagogique, offrant des clés de lecture accessibles à tous les publics, qu’ils soient amateurs d’art, curieux ou néophytes. Cette expérience vise à démocratiser l’accès à la culture et à favoriser la rencontre entre les œuvres et les habitants.

Micro-Folie de Villeneuve Loubet 142 allée André Malraux, 0627, Villeneuve Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493730882 https://www.villeneuveloubet.fr/micro-folie [{« type »: « email », « value »: « service-culturel@villeneuveloubet.fr »}] La Micro-Folie de Villeneuve Loubet se trouve dans l’Espace Culturel André Malraux.

Demeure de style néo-palladien qui a reçu le prix « Rubans du Patrimoine » pour sa restauration exemplaire, elle accueille le service culturel et ses activités, ainsi que des expositions temporaires et la Micro-Folie.

Installé dans le magnifique Château des Baumettes, l’E.C.A.M. est devenu un Centre d’Art Contemporain. Durant l’année et les vacances scolaires, activités et stages s’y déroulent, permettant à tous, petits et grands, de s’approprier cet espace culturel unique. Il abrite également un programme d’expositions qui ne manqueront pas de vous combler. Accès

Sortie d’Autoroute à moins de 5 km Gare SNCF « Villeneuve Loubet Plage » à moins de 500 m Arrêt de transport en commun à moins de 500 m Arrêt de bus à moins de 500 m Arrête ligne bus n°620 – Ligne ZOU ! des Alpes Maritimes Arrête ligne bus n°622 – Ligne ZOU ! des Alpes Maritimes Arrête ligne bus n°23 – Envibus

Dans le cadre du programme national Micro-Folie et des Journées du Patrimoine, portées par le Ministère de la Culture, la Ville de Villeneuve Loubet propose une projection culturelle immersive.

©Mairie de Villeneuve Loubet