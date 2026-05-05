9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE Espéraza
9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE Espéraza dimanche 9 août 2026.
Espéraza
9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE
Espéraza Aude
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le 9ème Festival des journée de la harpe se prolonge avec le concert de harpe du Duo Les Pierres Vives .
RDV à 18h dans l’église.
Tarifs 12 € sur place, 10 € en ligne sur www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante/evenements/9-eme-festival-des-journee-de-la-harpe-esperaza
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Espéraza 11260 Aude Occitanie +33 6 83 35 94 11
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English :
The 9th Harp Days Festival continues with a harp concert by Duo Les Pierres Vives .
RDV at 6pm in the church.
Prices: 12 ? on site, 10 ? online at www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante/evenements/9-eme-festival-des-journee-de-la-harpe-esperaza
L’événement 9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE Espéraza a été mis à jour le 2026-05-05 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises
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