Espéraza

9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE

Espéraza Aude

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le 9ème Festival des journée de la harpe se prolonge avec le concert de harpe du Duo Les Pierres Vives .

RDV à 18h dans l’église.

Tarifs 12 € sur place, 10 € en ligne sur www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante/evenements/9-eme-festival-des-journee-de-la-harpe-esperaza

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Espéraza 11260 Aude Occitanie +33 6 83 35 94 11

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English :

The 9th Harp Days Festival continues with a harp concert by Duo Les Pierres Vives .

RDV at 6pm in the church.

Prices: 12 ? on site, 10 ? online at www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante/evenements/9-eme-festival-des-journee-de-la-harpe-esperaza

L’événement 9ÈME FESTIVAL DES JOURNÉES DE LA HARPE Espéraza a été mis à jour le 2026-05-05 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises