Luglon

9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande

Ecole Luglon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09

9ème Festival Partir en Livre (La grande fête du livre pour la jeunesse mais pas que…) sur neuf communes du 7 au 17 juillet 2026 en partenariat avec le Réseau des Médiathèques du territoire et les communes de Sore, Labrit, Luglon, Commensacq, Canenx et Réaut, Saugnac et Muret, Pissos, Escource et Labouheyre.

Au programme à LUGLON Jeudi 9 juillet 19h

Rendez-vous dans la cour de l’école pour un spectacle Tout Public avec la Cie Graine de Contes

Tout Public Salle des fêtes en cas de pluie

Le Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande est organisé dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes Coeur Haute Lande en partenariat avec le Réseau des Médiathèques du territoire et les communes accueillantes. Le festival est soutenu par le Département des Landes et labellisé par le Centre National du Livre. .

Ecole Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 05 05

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English : 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande

L’événement 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Luglon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande