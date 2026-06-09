9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Parc de l’église Sore mardi 7 juillet 2026.

Sore

9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande

Parc de l’église 51 route des Plantons Sore Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Ouverture du 9ème Festival Partir en Livre en Cœur Haute Lande

Mardi 7 juillet à 19h ouverture du festival avec un spectacle Tout Public Monsieur F de la Cie Du Parler Noir

Spectacle théâtre d’objets et marionnettes sur les personnages des contes et légendes locales collectés par Félix Arnaudin.

Gratuit Tout Public

Parc de l’église salle des fêtes en cas de pluie

Et de 16h à 19h animations et ateliers proposés par l’association Sore Ton Livre.

Le Festival Partir en Livre en Cœur Haute Lande est organisé dans le cadre de la programmation culturelle de la CCCHL en partenariat avec les Réseau des médiathèques du territoire, soutenu par le Département des Landes et labellisé par le Centre National du Livre .

Parc de l’église 51 route des Plantons Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 05 05

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English : 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande

L’événement 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Sore a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande