Cours de danse Sore
Cours de danse Sore lundi 13 juillet 2026.
Sore
Cours de danse
Sore Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Atelier mensuel danse enfant de 5 à 11 ans
par Isa Danse .
Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 04 40 41 mairie@sore.fr
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English : Cours de danse
L’événement Cours de danse Sore a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cœur Haute Lande