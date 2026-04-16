Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cours de danse Sore

Cours de danse Sore

Cours de danse Sore lundi 13 juillet 2026.

Ville : 40430 Sore

Département : Landes

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Sore

Cours de danse

Sore Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Atelier mensuel danse enfant de 5 à 11 ans
par Isa Danse   .

Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 04 40 41  mairie@sore.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de danse

L’événement Cours de danse Sore a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cœur Haute Lande

À voir aussi à Sore (Landes)