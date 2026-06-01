Concert Vodère + Margo Margo salle des fêtes Sore

Sore

Concert Vodère + Margo Margo

salle des fêtes place de la république Sore Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :

2026-06-12

La chanson française folk aux reflets rock de Vodère aborde l’envie de voyage, de réaliser ses rêves, de se reconstruire… Sous ses airs de marin, Vodère est en réalité un mec sensible qui a traversé son compte d’obstacles mais qui se relève toujours en gardant le sourire. Il aime les chansons qui racontent des histoires et pour écrire les siennes il s’inspire de Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman et de Gérard de Palmas.Le candidat à The Voice en 2020 a depuis bien grandi et nous offre à voir et à entendre un concert qui cartonne déjà sur les scènes néo aquitaines.

En première partie découvrez une pépite à la voix magnétique, Margo Margo, comédienne, chanteuse, danseuse qui possède plusieurs cordes à son arc et ça se remarque. .

salle des fêtes place de la république Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 60 06 mairie@sore.fr

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English : Concert Vodère + Margo Margo

L’événement Concert Vodère + Margo Margo Sore a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur Haute Lande