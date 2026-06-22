La Rochefoucauld-en-Angoumois

9ème Parade Vénitienne

La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

La 9ème Parade Vénitienne se déroulera à La Rochefoucauld-en-Angoumois les 5 et 6 septembre 2026.

Au programme déambulations libres, parade de la Gare vers le Parc Chaignaud et animations musicales dans les rues.

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La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 19 22 64 animlaroche16@orange.fr

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English :

The 9th Venetian Parade will take place in La Rochefoucauld-en-Angoumois on September 5 and 6, 2026.

The program includes: open-air processions, a parade from the train station to Parc Chaignaud, and musical performances in the streets.

L’événement 9ème Parade Vénitienne La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord