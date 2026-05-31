Visite du Château de La Rochefoucauld, Château de La Rochefoucauld, La Rochefoucauld-en-Angoumois

Visite du Château de La Rochefoucauld 18 – 20 septembre Château de La Rochefoucauld Charente

Tarif : 2 € par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le château de La Rochefoucauld vous invite à explorer ses lieux chargés d’histoire. Venez parcourir les multiples pièces meublées qui donneront l’impression d’un bref voyage dans le temps.

Résidence d’une lignée particulièrement illustre, il incarne l’ambition et l’originalité d’une très ancienne famille, dont l’histoire se lit dans chaque pierre.

Un lieu d’exception à découvrir librement, entre patrimoine architectural et grandeur historique.

Château de La Rochefoucauld Château de La Rochefoucauld, 16110 La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 La Rochefoucauld Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 63 52 71 http://www.chateau-la-rochefoucauld.com/ Apparue en 1019 avec Foucauld, seigneur de La Roche, la famille de La Rochefoucauld a longtemps été considérée comme une branche des Lusignan, en raison de la similitude de leurs armes. Il semble, en réalité, que Foucauld était un proche parent du vicomte de Limoges, descendant d’un grand de la cour de Charlemagne. Seules quatre autres familles en France (dont celle des Capétiens) peuvent se prévaloir d’une telle ancienneté.

L’histoire du château est indissociable de l’histoire de la famille des La Rochefoucauld qui, elle-même, s’inscrit, siècle après siècle, dans la vie politique de son temps.

Au début du XIe siècle, les La Rochefoucauld ont édifié une place forte sur un éperon rocheux dominant la Tardoire. Le château témoigne aujourd’hui de la richesse de l’architecture française durant plus de sept siècles : donjon roman, forteresse du XVe siècle, château de la Renaissance au XVIe siècle puis agrandissements du XVIIIe siècle.

Le château est classé au titre des Monuments historiques en 1955. Parking à 500 mètres du château.

Le château de La Rochefoucauld vous invite à explorer ses lieux chargés d’histoire. Venez parcourir les multiples pièces meublées qui donneront l’impression d’un bref voyage dans le temps.

©Château de La Rochefoucauld