Spectacle de danse Le Mensonge de la Cie Act2 Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Spectacle de danse Le Mensonge de la Cie Act2

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le Mensonge est l’histoire délicate d’une petite fille qui a menti, un soir à table.

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Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

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English :

Le Mensonge is the delicate story of a little girl who lied one night at the dinner table.

L’événement Spectacle de danse Le Mensonge de la Cie Act2 La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord