Spectacle Philtre d’amour de l’Ensemble Virêvolte Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Spectacle Philtre d’amour de l’Ensemble Virêvolte

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 4 – 4 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Après avoir chanté le premier acte de Tristan et Yseult , c’est l’entracte ! On sort chancelant, on s’affale dans sa loge, on se masse les orteils et on se fait un thé.

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Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

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English :

After singing the first act of Tristan et Yseult , it’s intermission! We wobble out, slump into our dressing room, massage our toes and make ourselves a cup of tea.

L’événement Spectacle Philtre d’amour de l’Ensemble Virêvolte La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord