Soirée de l’amour atelier calligraphie et blind-test du love Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Soirée de l’amour atelier calligraphie et blind-test du love

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Fêter l’Amour un autre jour que la Saint-Valentin, c’est possible !

Rejoignez les participants pour une soirée autour du spectacle Philtre d’Amour.

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Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

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English :

It’s possible to celebrate love on a day other than Valentine’s Day!

Join us for an evening of Philtre d’Amour.

L’événement Soirée de l’amour atelier calligraphie et blind-test du love La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord