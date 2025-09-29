Soirée de l’amour atelier calligraphie et blind-test du love Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Soirée de l’amour atelier calligraphie et blind-test du love Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois vendredi 29 mai 2026.
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Soirée de l’amour atelier calligraphie et blind-test du love
Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 19:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Fêter l’Amour un autre jour que la Saint-Valentin, c’est possible !
Rejoignez les participants pour une soirée autour du spectacle Philtre d’Amour.
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Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22
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English :
It’s possible to celebrate love on a day other than Valentine’s Day!
Join us for an evening of Philtre d’Amour.
L’événement Soirée de l’amour atelier calligraphie et blind-test du love La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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