Relaxation grâce à l’hypnose Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Relaxation grâce à l’hypnose

Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22 15:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Accordez-vous une pause pour souffler, vous ressourcer et apaiser votre esprit.

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Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 48 42 18

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English :

Give yourself a break to breathe, recharge and calm your mind.

L’événement Relaxation grâce à l’hypnose La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord