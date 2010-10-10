Relaxation grâce à l’hypnose Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois
Relaxation grâce à l’hypnose Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois vendredi 22 mai 2026.
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Relaxation grâce à l’hypnose
Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22 15:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Accordez-vous une pause pour souffler, vous ressourcer et apaiser votre esprit.
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Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 48 42 18
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English :
Give yourself a break to breathe, recharge and calm your mind.
L’événement Relaxation grâce à l’hypnose La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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