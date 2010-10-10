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Relaxation grâce à l’hypnose Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois

Relaxation grâce à l’hypnose Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Espace Akasha

Adresse : 2 rue de l'Aumônerie

Ville : 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

Département : Charente

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 10

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Relaxation grâce à l’hypnose

Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22 15:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Accordez-vous une pause pour souffler, vous ressourcer et apaiser votre esprit.
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Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 48 42 18 

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English :

Give yourself a break to breathe, recharge and calm your mind.

L’événement Relaxation grâce à l’hypnose La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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