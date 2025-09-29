Théâtre La couleur des souvenirs avec Dominique Pinon Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Théâtre La couleur des souvenirs avec Dominique Pinon Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois mardi 5 mai 2026.
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Théâtre La couleur des souvenirs avec Dominique Pinon
Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Comment réussir à se pardonner des actes que nous-mêmes qualifions d’impardonnables ?
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Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22
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English :
How can we forgive ourselves for acts that we ourselves consider unforgivable?
L’événement Théâtre La couleur des souvenirs avec Dominique Pinon La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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