Danse hip-hop Hi-Fu-Mi de la Cie Rêvolution Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Danse hip-hop Hi-Fu-Mi de la Cie Rêvolution Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois vendredi 24 avril 2026.
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Danse hip-hop Hi-Fu-Mi de la Cie Rêvolution
Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Une cour d’école. Deux jeunes en sweat et baskets s’observent, se tournent autour, s’approchent, s’éloignent, se sourient, se chamaillent, se toisent et s’apprivoisent…
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Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22
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English :
A schoolyard. Two young people in sweatshirts and sneakers observe each other, circle each other, approach each other, pull away, smile at each other, bicker, look at each other and tame each other…
L’événement Danse hip-hop Hi-Fu-Mi de la Cie Rêvolution La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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