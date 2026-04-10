Les Filles de Mélusine Rencontre et dédicace Librairie Le Trait d’Union La Rochefoucauld-en-Angoumois
Les Filles de Mélusine Rencontre et dédicace Librairie Le Trait d’Union La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 2 mai 2026.
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Les Filles de Mélusine Rencontre et dédicace
Librairie Le Trait d’Union 11 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:30:00
fin : 2026-05-02 12:00:00
Date(s) :
2026-05-02
L’auteure Emmanuelle Boitière vient présenter son livre Les filles de Mélusine
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Librairie Le Trait d’Union 11 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 43 09 22 emmanuelle.boitiere@gmail.com
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English :
Author Emmanuelle Boitière comes to present her book Les filles de Mélusine
L’événement Les Filles de Mélusine Rencontre et dédicace La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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