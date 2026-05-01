Maxi verte VTT La Rochefoucauld-en-Angoumois
Maxi verte VTT La Rochefoucauld-en-Angoumois jeudi 14 mai 2026.
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Maxi verte VTT
La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Les étapes de la MaxiVerte 2026, passant par La Rochefoucauld et ses alentours.
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La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
The stages of the MaxiVerte 2026, passing through La Rochefoucauld and the surrounding area.
L’événement Maxi verte VTT La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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