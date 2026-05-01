La Rochefoucauld-en-Angoumois

Maxi verte VTT

La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Les étapes de la MaxiVerte 2026, passant par La Rochefoucauld et ses alentours.

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La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

The stages of the MaxiVerte 2026, passing through La Rochefoucauld and the surrounding area.

L’événement Maxi verte VTT La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord