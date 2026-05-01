Atelier prévention premiers secours de 0 à 3 ans Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois
Atelier prévention premiers secours de 0 à 3 ans Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois lundi 11 mai 2026.
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Atelier prévention premiers secours de 0 à 3 ans
Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 17:30:00
fin : 2026-05-11 19:30:00
Date(s) :
2026-05-11
Apprendre à réagir en cas d’étouffement, en situation d’urgence, la sécurité à la maison.
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Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 40 27 85
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English :
Learn how to react in the event of choking, in emergency situations, safety at home.
L’événement Atelier prévention premiers secours de 0 à 3 ans La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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