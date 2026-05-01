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Atelier prévention premiers secours de 0 à 3 ans Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois

Atelier prévention premiers secours de 0 à 3 ans Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois lundi 11 mai 2026.

Lieu : Espace Akasha

Adresse : 2 rue de l'Aumônerie

Ville : 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

Département : Charente

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 20 20 20

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Atelier prévention premiers secours de 0 à 3 ans

Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 17:30:00
fin : 2026-05-11 19:30:00

Date(s) :
2026-05-11

Apprendre à réagir en cas d’étouffement, en situation d’urgence, la sécurité à la maison.
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Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 40 27 85 

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English :

Learn how to react in the event of choking, in emergency situations, safety at home.

L’événement Atelier prévention premiers secours de 0 à 3 ans La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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