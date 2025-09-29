Initiation aux danses traditionnelles Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Initiation aux danses traditionnelles Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 13 juin 2026.
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Initiation aux danses traditionnelles
Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13 18:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Pour tous ceux et celles qui voudraient apprendre quelques pas de danse avant le bal du soir, les artistes d’Oyun Quartet proposent une initiation aux danses traditionnelles sur un véritable plancher de bal !
.
Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For those who’d like to learn a few dance steps before the evening ball, the Oyun Quartet artists offer an introduction to traditional dances on a real ballroom floor!
L’événement Initiation aux danses traditionnelles La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
À voir aussi à La Rochefoucauld-en-Angoumois (Charente)
- Boucle vélo N°51 C Exploration La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente 1 mai 2026
- Boucle vélo N°51 A Famille La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente 1 mai 2026
- Les Filles de Mélusine Rencontre et dédicace Librairie Le Trait d’Union La Rochefoucauld-en-Angoumois 2 mai 2026
- Théâtre La couleur des souvenirs avec Dominique Pinon Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois 6 mai 2026
- Soirée de l’amour atelier calligraphie et blind-test du love Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois 29 mai 2026