Initiation aux danses traditionnelles Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Initiation aux danses traditionnelles

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Pour tous ceux et celles qui voudraient apprendre quelques pas de danse avant le bal du soir, les artistes d’Oyun Quartet proposent une initiation aux danses traditionnelles sur un véritable plancher de bal !

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Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

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English :

For those who’d like to learn a few dance steps before the evening ball, the Oyun Quartet artists offer an introduction to traditional dances on a real ballroom floor!

L’événement Initiation aux danses traditionnelles La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord