Ouverture et mise au vent du Moulin de Saillagol, Moulin de Saillagol, La Rochefoucauld-en-Angoumois
Ouverture et mise au vent du Moulin de Saillagol, Moulin de Saillagol, La Rochefoucauld-en-Angoumois dimanche 28 juin 2026.
Ouverture et mise au vent du Moulin de Saillagol Dimanche 28 juin, 09h30, 18h00 Moulin de Saillagol Charente
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
Visite guidée gratuite toute la journée
Moulin de Saillagol 82160 ST PROJET La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine
Visite guidée gratuite
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