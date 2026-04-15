Ouverture et mise au vent du Moulin de Saillagol, Moulin de Saillagol, La Rochefoucauld-en-Angoumois

Ouverture et mise au vent du Moulin de Saillagol Dimanche 28 juin, 09h30, 18h00 Moulin de Saillagol Charente

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Visite guidée gratuite toute la journée

Moulin de Saillagol 82160 ST PROJET La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée gratuite