Lecture musicale avec Sarah Jalabert à la Chapelle des Bans, Chapelle des Bans, La Rochefoucauld-en-Angoumois

Lecture musicale avec Sarah Jalabert à la Chapelle des Bans Vendredi 31 juillet, 20h30 Chapelle des Bans Charente

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019c8630-d229-7198-9727-0447d576b34d (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans un voyage artistique unique avec ‘Clarisse ou La Mémoire du Blanc’. Ce spectacle pluridisciplinaire vous invite à découvrir l’histoire de Clarisse, comédienne en pleine ascension, confrontée aux secrets de son passé familial. Dans l’intimité de la Chapelle des Bans, laissez-vous emporter par la magie des mots de Sarah Jalabert et la musique envoûtante de Giovanni Licata. Avec seulement 30 à 40 places disponibles, chaque spectateur devient témoin privilégié de cette expérience intime et profonde. Ne manquez pas cette rencontre exceptionnelle où narration et musique se mêlent pour donner vie à une histoire captivante. 31 juillet 2026 Chapelle des Bans, La Rochefoucauld-en-Angoumois À partir de 15 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019c8630-d229-7198-9727-0447d576b34d

Chapelle des Bans La Rochefoucauld-en-Angoumois La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine

