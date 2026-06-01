Concert Soulsation Le Groove La Rochefoucauld-en-Angoumois

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Concert Soulsation

Le Groove 5 Allée Louis Chaignaud La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert de Soulsation au Groove.

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Le Groove 5 Allée Louis Chaignaud La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 28 70 59

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English :

Soulsation concert at the Groove.

L’événement Concert Soulsation La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord