Concert Soulsation Le Groove La Rochefoucauld-en-Angoumois
Concert Soulsation Le Groove La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 20 juin 2026.
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Concert Soulsation
Le Groove 5 Allée Louis Chaignaud La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert de Soulsation au Groove.
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Le Groove 5 Allée Louis Chaignaud La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 28 70 59
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English :
Soulsation concert at the Groove.
L’événement Concert Soulsation La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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