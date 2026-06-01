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Concert Soulsation Le Groove La Rochefoucauld-en-Angoumois

Concert Soulsation Le Groove La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 20 juin 2026.

Lieu : Le Groove

Adresse : 5 Allée Louis Chaignaud

Ville : 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

Département : Charente

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Concert Soulsation

Le Groove 5 Allée Louis Chaignaud La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Concert de Soulsation au Groove.
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Le Groove 5 Allée Louis Chaignaud La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 28 70 59 

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English :

Soulsation concert at the Groove.

L’événement Concert Soulsation La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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