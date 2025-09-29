Théâtre et musique Comment ça se danse ? Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Théâtre et musique Comment ça se danse ? Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 13 juin 2026.
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Théâtre et musique Comment ça se danse ?
Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : 10 – 10 – 16 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Soirée de clôture de la saison des Carmes sous le signe de la convivialité, de la joie et de la danse.
.
Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The closing evening of the Carmes’ season is all about conviviality, joy and dance.
L’événement Théâtre et musique Comment ça se danse ? La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
À voir aussi à La Rochefoucauld-en-Angoumois (Charente)
- Boucle vélo N°51 C Exploration La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente 1 mai 2026
- Boucle vélo N°51 A Famille La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente 1 mai 2026
- Les Filles de Mélusine Rencontre et dédicace Librairie Le Trait d’Union La Rochefoucauld-en-Angoumois 2 mai 2026
- Théâtre La couleur des souvenirs avec Dominique Pinon Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois 6 mai 2026
- Soirée de l’amour atelier calligraphie et blind-test du love Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois 29 mai 2026