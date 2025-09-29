Théâtre et musique Comment ça se danse ? Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Théâtre et musique Comment ça se danse ?

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Soirée de clôture de la saison des Carmes sous le signe de la convivialité, de la joie et de la danse.

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Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

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English :

The closing evening of the Carmes’ season is all about conviviality, joy and dance.

L’événement Théâtre et musique Comment ça se danse ? La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord