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Théâtre et musique Comment ça se danse ? Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Théâtre et musique Comment ça se danse ? Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 13 juin 2026.

Lieu : Théâtre Les Carmes

Adresse : 39 rue des Halles

Ville : 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

Département : Charente

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 16 Tarif réduit

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Théâtre et musique Comment ça se danse ?

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Soirée de clôture de la saison des Carmes sous le signe de la convivialité, de la joie et de la danse.
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Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22 

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English :

The closing evening of the Carmes’ season is all about conviviality, joy and dance.

L’événement Théâtre et musique Comment ça se danse ? La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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