Visite du château de La Rochefoucauld et concert classique La Rochefoucauld-en-Angoumois mardi 28 juillet 2026.

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Visite du château de La Rochefoucauld et concert classique

Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Vivez un moment d’exception au Château de La Rochefoucauld, le temps d’une soirée.

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Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 52 71 amis-du-chateau@wanadoo.fr

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English :

Experience an exceptional evening at the Château de La Rochefoucauld.

L’événement Visite du château de La Rochefoucauld et concert classique La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord