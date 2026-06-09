Visite du château de La Rochefoucauld et concert classique La Rochefoucauld-en-Angoumois
Visite du château de La Rochefoucauld et concert classique La Rochefoucauld-en-Angoumois mardi 28 juillet 2026.
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Visite du château de La Rochefoucauld et concert classique
Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Vivez un moment d’exception au Château de La Rochefoucauld, le temps d’une soirée.
.
Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 52 71 amis-du-chateau@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience an exceptional evening at the Château de La Rochefoucauld.
L’événement Visite du château de La Rochefoucauld et concert classique La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
À voir aussi à La Rochefoucauld-en-Angoumois (Charente)
- Comment ça se danse ?, Théâtre Les Carmes, La Rochefoucauld-en-Angoumois 13 juin 2026
- Initiation aux danses traditionnelles Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois 13 juin 2026
- Théâtre et musique Comment ça se danse ? Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois 13 juin 2026
- Comment ça se danse ?, Centre hospitalier, La Rochefoucauld-en-Angoumois 14 juin 2026
- Concert Soulsation Le Groove La Rochefoucauld-en-Angoumois 20 juin 2026