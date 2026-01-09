Fête Médiévale 2026

Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

la journée.

Date : 2026-07-18 to 2026-07-19

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Au cœur de l’été, La Rochefoucauld remonte le temps et invite petits et grands à vivre une immersion spectaculaire à l’époque médiévale.

Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45

English :

In the heart of summer, La Rochefoucauld goes back in time and invites young and old to experience a spectacular immersion in medieval times.

L’événement Fête Médiévale 2026 La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord