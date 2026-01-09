Fête Médiévale 2026 La Rochefoucauld-en-Angoumois
Fête Médiévale 2026 La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 18 juillet 2026.
Fête Médiévale 2026
Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Au cœur de l’été, La Rochefoucauld remonte le temps et invite petits et grands à vivre une immersion spectaculaire à l’époque médiévale.
Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45
English :
In the heart of summer, La Rochefoucauld goes back in time and invites young and old to experience a spectacular immersion in medieval times.
