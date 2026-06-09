Visite commentée Des douves aux combles au Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois mercredi 8 juillet 2026.

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Visite commentée Des douves aux combles au Château de La Rochefoucauld

Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08

Chaque mercredi en juillet-août, le Château de La Rochefoucauld vous propose une visite commentée à travers mille ans d’histoire et sept siècles d’architecture. Des douves jusqu’aux combles, pour découvrir les charpentes, ouvertes pour la première fois.

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Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 52 71 amis-du-chateau@wanadoo.fr

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English :

Every Wednesday in July and August, the Château de La Rochefoucauld offers a guided tour through a thousand years of history and seven centuries of architecture. From the moat to the attic, to discover the roof timbers, open for the first time.

L’événement Visite commentée Des douves aux combles au Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord