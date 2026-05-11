La Rochefoucauld-en-Angoumois

Marché artisanal

La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-11

Un village d’échoppes proche des parkings et du centre-ville.

.

La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 38 28 culture@larochefoucauldenangoumois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A village of stalls close to parking lots and the town center.

L’événement Marché artisanal La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord