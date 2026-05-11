Marché artisanal La Rochefoucauld-en-Angoumois
Marché artisanal La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 11 juillet 2026.
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Marché artisanal
La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-11
Un village d’échoppes proche des parkings et du centre-ville.
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La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 38 28 culture@larochefoucauldenangoumois.fr
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English :
A village of stalls close to parking lots and the town center.
L’événement Marché artisanal La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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