Pool party et jeux en famille Piscine en plein air La Rochefoucauld-en-Angoumois

Informations pratiques

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Pool party et jeux en famille

Piscine en plein air Boulevard de la Piscine La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Passez une soirée festive et familiale au rythme de la musique, de jeux grandeur nature, de sport et animations décalées. Sur place, vous trouverez de petits grignotages et un bar à jus confectionnés par les adolescents du Point Jeunes.

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Piscine en plein air Boulevard de la Piscine La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45 tourisme@rochefoucauld-perigord.fr

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English :

Enjoy a festive, family-friendly evening of music, life-size games, sports and offbeat entertainment. On site, you’ll find nibbles and a juice bar prepared by Point Jeunes teenagers.

L’événement Pool party et jeux en famille La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord