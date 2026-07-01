Pool party et jeux en famille Piscine en plein air La Rochefoucauld-en-Angoumois
vendredi 17 juillet 2026 · Piscine en plein air · La Rochefoucauld-en-Angoumois
Informations pratiques
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Pool party et jeux en famille
Piscine en plein air Boulevard de la Piscine La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Passez une soirée festive et familiale au rythme de la musique, de jeux grandeur nature, de sport et animations décalées. Sur place, vous trouverez de petits grignotages et un bar à jus confectionnés par les adolescents du Point Jeunes.
.
Piscine en plein air Boulevard de la Piscine La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45 tourisme@rochefoucauld-perigord.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a festive, family-friendly evening of music, life-size games, sports and offbeat entertainment. On site, you’ll find nibbles and a juice bar prepared by Point Jeunes teenagers.
L’événement Pool party et jeux en famille La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
À voir aussi à La Rochefoucauld-en-Angoumois (Charente)
- Visite commentée Des douves aux combles au Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois 8 juillet 2026
- Marché artisanal La Rochefoucauld-en-Angoumois 11 juillet 2026
- Fête Médiévale 2026 La Rochefoucauld-en-Angoumois 18 juillet 2026
- Visite du château de La Rochefoucauld et concert classique La Rochefoucauld-en-Angoumois 28 juillet 2026
- Lecture musicale avec Sarah Jalabert à la Chapelle des Bans, Chapelle des Bans, La Rochefoucauld-en-Angoumois 31 juillet 2026