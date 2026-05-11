Activités douces Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Activités douces

Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Journée d’activités douces ouverte à tous et tous niveaux, incluant méditation, tai chi chuan, gym posturale, yoga sur chaise, réflexologie, qi gong, danse bien-être, yoga enfants, munz floor, relaxation et voyage sonore.

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Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 31 86 13 contact@espace-akasha.fr

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English :

A day of gentle activities open to all, at all levels, including meditation, tai chi chuan, postural gymnastics, chair yoga, reflexology, qi gong, wellness dance, children’s yoga, munz floor, relaxation and sound travel.

L’événement Activités douces La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord