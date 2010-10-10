9ème Tournoi IFPA Championnat de Provence Musée Vivant du Flippeur Tarascon

Tarascon

9ème Tournoi IFPA Championnat de Provence

Samedi 2 mai 2026 de 9h45 à 20h. Musée Vivant du Flippeur 37 place du Marché Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:45:00

fin : 2026-05-02 20:00:00

Date(s) :

2026-05-02

L’association Culture Flip fait vivre et sauvegarde, dans le seul et unique musée vivant en France, le patrimoine ludobistrophile ! Le 2 mai se déroule le 9ème tournoi Open du Championnat de Provence à Tarascon au Musée Vivant du Flipper !

Le samedi 02 mai se joue le 9ème tournoi du Championnat de Provence au Musée Vivant du Flippeur à Tarascon, inscrivez-vous sans attendre car les places sont limitées ! Le tournoi est un Open, donc reconnu officiellement par l’IFPA, il vous apportera des points au classement mondial WPPR ! Le Flipper et plus largement les jeux de bistrot, une passion vivante, une passion de compétition à travers ligue régionale compétitive de flipper ! Culture Flip Jouer et faire jouer ! .

Musée Vivant du Flippeur 37 place du Marché Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 56 98 96 16

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English :

The Culture Flip association keeps France’s only living museum of ludobistrophile heritage alive and well! On May 2, the 9th Open tournament of the Provence Championship takes place in Tarascon at the Musée Vivant du Flipper!

L’événement 9ème Tournoi IFPA Championnat de Provence Tarascon a été mis à jour le 2026-04-27 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)