_jeanne_dark_ T2G – Théâtre de Gennevilliers Asnières-sur-Seine

_jeanne_dark_ 2 – 5 avril 2026 T2G – Théâtre de Gennevilliers Hauts-de-Seine

6 à 25 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T20:00:00 – 2026-04-02T21:30:00

Fin : 2026-04-05T18:00:00 – 2026-04-05T19:30:00

_jeanne_dark_, c’est le pseudo Instagram que s’est choisi Jeanne, une adolescente de 16 ans. Jeanne est issue d’une famille catholique et vit dans une banlieue pavillonnaire d’Orléans. Depuis quelques mois, elle subit les railleries de ses camarades sur sa virginité. Un soir, alors qu’elle est seule dans sa chambre, elle décide de ne plus se taire et prend la parole en live sur Instagram. Face au miroir que lui tend le smartphone, Jeanne se raconte, danse, filme, explose, se métamorphose, oscillant entre mise à nu et mise en scène de soi. Portée par Helena de Laurens, cette performance virtuose est accessible tous les soirs de représentation, en live sur Instagram depuis le compte @jeanne_dark.

Ce spectacle a obtenu le prix numérique du Syndicat professionnel de la Critique de Théâtre, de Musique et de Danse avec une mention spéciale.

T2G – Théâtre de Gennevilliers 41 avenue des Grésillons, Gennevilliers Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France

Ziferte productions – Marion Siéfert instagram harclèmement

Matthieu Bareyre