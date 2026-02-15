Programme de Court-métrages, Cinéma Le Rex, Châtenay-Malabry
Lundi 16 février, 20h30 Cinéma Le Rex Châtenay-Malabry, 364 avenue de la Division Leclerc Court-métrages nommés aux César 2026
Lundi 16 février, 20h30 Cinéma Le Rex Châtenay-Malabry, 364 avenue de la Division Leclerc Court-métrages nommés aux César 2026
Mardi 17 février 2026, 20h30 Centre Culturel de Montrouge - Le Beffroi Montrouge, 2 place Emile Cresp - 92120 Montrouge En votre compagnie - Victor de Oliveira
Mercredi 18 février, 14h30 Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Cet atelier propose de découvrir un artiste ou un courant artistique, tout en parcourant des œuvres présentes au sein du Musée Numérique (Micro-Folie)
19 février - 15 avril Institut de Formation AFPS Villeneuve-la-Garenne, 100 avenue de Verdun 92390 Villeneuve la Garenne Devenez aide-soignant par l'alternance ou la formation continue
Jeudi 19 février, 10h00, 14h00 Lycée Michelet Vanves, 5 rue Jullien - 92170 Vanves à partir des textes de Louise Michel - Le T.O.C.
Jeudi 19 février, 16h30 Le Sélect Antony, 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Présentation
Jeudi 19 février, 20h30 Le Sélect Antony, 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Soirée-débat / rencontre
Jeudi 19 février, 20h45 Espace Robert Doisneau Meudon, 16 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon Les arpenteurs de l'invisible - Florian Goetz et Jérémie Sonntag
Vendredi 20 février 2026, 14h30 Espace Culturel Robert Doisneau Meudon, 16 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon Paname Pilotis - Cédric Revollon
21 - 24 février 2026 Stage de nihonga , peinture traditionnelle japonaise AGORA 18 rue Aristide Briand 92130 Issy les Moulineaux. 18 Rue Aristide Briand 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine "Les doigts dans les pigments et l'esprit au repos" Découvrez l'art de la peinture japonaise à travers l'utilisation de matériaux traditionnels et les techniques ancestrales.
21 février et 3 mai Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Atelier autour d'une découpeuse-graveuse laser Trotec
Samedi 21 février, 15h00 Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Découvrez lors de chaque séance, une thématique architecturale de monuments parisiens puis construisez votre propre maquette !
21 février et 3 mai Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Atelier autour d'une découpeuse-graveuse laser Trotec
Dimanche 22 février, 15h00 Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Chaque mois, les portes ouvertes du Musée numérique font le lien entre les ressources de la Micro-Folie et nos cycles culturels.
23 - 25 février Maison des Épinettes Issy-les-Moulineaux, Impasse des quatre vents, 92130 Issy-les-Moulineaux 3 matinées ouvertes aux 6-10 ans curieux de nature pendant les vacances de février
Lundi 23 février, 10h00 Parc de l'île Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Boulogne-Billancourt, Parc de l'île Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Des Vacances de (re)liance à LA Nature et à SA Nature , pour transmettre la magie du Vivant à chaque saison, dans l’Écoute de soi-même, des autres et de la Nature.
Mardi 24 février, 10h30 Le Sélect Antony, 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Séance spéciale
Jeudi 26 février, 14h00 Les Lumières Nanterre, 49, rue Maurice-Thorez, Nanterre Festival
Jeudi 26 février, 18h00 Les Lumières Nanterre, 49, rue Maurice-Thorez, Nanterre Ciné-club
28 février et 1 mars Potager du Dauphin Meudon, 15 rue porto riche La fédération française des artisans du chapeaux s'expose au travers de créations colorées le 28 février et 1er mars à Meudon et vient au devant du grand public pour partager son savoir faire unique.