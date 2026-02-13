Exposition : les ateliers du Phare d’Issy, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Exposition : les ateliers du Phare d’Issy 16 – 28 juin Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Entrée libre

Début : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Exposition des ateliers du Phare d’Issy :

Le Temps des Cerises accueillera sous sa verrière l’exposition annuelle de l’association « Phare d’Issy ». À cette occasion, les œuvres réalisées par les enfants, jeunes et adultes des ateliers créatifs de Rose Dussauchoy seront présentées.

Depuis sa création en 2013, et son accueil au sein du Temps des Cerises depuis son ouverture, l’association propose à ses participants des ateliers « à la manière » afin qu’ils découvrent une grande variété de courants artistiques et d’artistes différents.

Pour les enfants, les thèmes changent à chaque séance et leur permettent de toucher à toutes les techniques : dessin, craie, fusain, pastel ou crayon ; ils passent de la peinture à l’aquarelle ou à la porcelaine ; ou encore de la sculpture ou modelage sur argile. Ils peuvent également utiliser des matériaux de récupération tels que des bouchons ou des capsules à café pour aboutir les créations et valoriser ses déchets.

Pour les jeunes et les adultes, Rose propose une approche plus libre : ce sont eux qui viennent avec leur envie ou idée et elle les guide vers la découverte ou le perfectionnement d’une technique. Elle répond à leurs besoins et se met à disposition de leur créativité. Le fait que les ateliers soient limités à une dizaine de participants permet un accompagnement de qualité et des échanges riches et solidaires entre les élèves.

Les œuvres produites durant l’année reflètent l’épanouissement artistique et le lien social créé au sein des ateliers du Phare d’Issy.

Venez les découvrir à l’occasion de cette jolie exposition au Temps des Cerises !

Tout public, entrée libre.

Du mardi 16 juin au dimanche 28 juin 2026,

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Implanté dans l'éco-quartier du Fort d'Issy et installé dans d'anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d'Issy-les-Moulineaux géré par l'association CLAVIM. Il s'agit d'un équipement d'animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d'expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d'échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Découvrez les œuvres réalisées par les enfants, les jeunes et les adultes des ateliers de Phare d’Issy CLAVIM phare d’issy

© Phare d’Issy