MEDIATHEQUE CENTRE VILLE – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 – Issy-Les-Moulineaux, Médiathèque centre-ville, Issy-les-Moulineaux

MEDIATHEQUE CENTRE VILLE – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 – Issy-Les-Moulineaux Dimanche 21 juin, 14h00 Médiathèque centre-ville Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

11h à 12h30 : « Promenades françaises » Ce café musical propose un panorama des musiques japonaises, de la scène expérimentale aux musiques populaires animé par Franck Stoffer, directeur commercial du Centre National de la Musique

14h30-15h : Jazz vocal avec le trio de Samantha Pagliaro

15h15-16h15 : « Airs d’opérettes » avec la classe de chant adultes du conservatoire Niedermeyer présentés par Anaïs Huguet-Balent, accompagnés au piano par Kiyoko Inoué

16h30-17h15 : “Roro & Co”. Roro, chanteur et poète, interprète avec ses invités quelques-uns de ses textes mis en musique et de ses poèmes.

17h15-18h : “Les ombres enlacées” de Ludovic Lefebvre. Pianiste et chanteur, il nous invite dans son univers musical riche en couleurs, autour de la variété française.

18h – 19h15 : Du bout des lèvres – Chansons pour l’été proposé par Carole Poulain, pianiste, chanteuse, compositrice. Elle aborde l’amour par la chanson mêlant certaines de ses compositions à celles d’auteurs classiques (Barbara, Brel, Piaf, …)

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville :

Horaires :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La Médiathèque centre-ville sera fermée :

– Jeudi 29 janvier Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine

La Fête de la Musique à la Médiathèque du centre ville