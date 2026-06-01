Pose tes strates ! Atelier d’initiation à la stratigraphie, Le Temps des cerises, Issy-les-Moulineaux
Pose tes strates ! Atelier d’initiation à la stratigraphie, Le Temps des cerises, Issy-les-Moulineaux samedi 13 juin 2026.
Pose tes strates ! Atelier d’initiation à la stratigraphie Samedi 13 juin, 14h30, 16h30 Le Temps des cerises Hauts-de-Seine
Gratuit, sur inscription, 8/11 ans (enfant accompagné)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Les sédiments enregistrent la mémoire des actions des hommes et du temps ; on appelle stratigraphie le résultat de ces accumulations en forme de couches superposées de couleurs différentes. L’archéologue remonte ainsi le temps, jusqu’aux périodes les plus anciennes, les plus profondément enfouies. Le géomorphologue, quant à lui, lit dans la stratigraphie l’histoire des paysages, leur évolution et l’impact des activités humaines.
POSE TES STRATES ! est un atelier qui invite les enfants à reconstituer une stratigraphie à partir de l’histoire d’un site. Réflexion, logique et déduction au programme et une jolie strati en papier à ramener chez soi !
Pour les 8/11 ans (enfant accompagné). Durée 1h30
Samedi 13 juin à 14h30 et 16h30
Le Temps des cerises 90/98 Promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises/ [{« type »: « link », « value »: « http://issy.com/reservation-tempsdescerises »}] Implanté dans l’écoquartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.
Les sédiments enregistrent la mémoire des actions des hommes et du temps ; on appelle stratigraphie le résultat de ces accumulations en forme de couches superposées de couleurs différentes. remonte à…
©Anne Lopez, INRAP
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