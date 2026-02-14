EXPOSITION HOMO AMENAGEUR : Archéologie de l’aménagement du territoire, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

EXPOSITION HOMO AMENAGEUR : Archéologie de l’aménagement du territoire 5 juin – 18 juillet Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Entrée libre

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

EXPOSITION : HOMO AMÉNAGEUR :

Archéologie de l’aménagement du territoire

Il n’existe aujourd’hui presque plus de milieux naturels, vierges de toute intervention car cela fait des milliers d’années que l’activité humaine agit sur l’environnement. Les aménagements passés nous parlent des sociétés et de leurs choix et l’archéologie avec d’autres disciplines révèle les mémoires historiques, économiques et sociales d’un territoire. Cette vision globale et de longue durée qui émerge est précieuse pour déterminer nos choix d’aménagements à venir, responsables et durables. Autour de l’exposition, des maquettes de sites archéologiques prêtées par le service Seine et Yvelines Archéologie illustreront les relations entre les sociétés humaines du passé et les paysages.

Tout public, à partir de 9 ans. Entrée libre.

Du vendredi 5 juin au samedi 18 juillet

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

