Homo Aménageur: Archéologie de l’aménagement du territoire, Le Temps des cerises, Issy-les-Moulineaux

Homo Aménageur: Archéologie de l’aménagement du territoire 12 – 14 juin Le Temps des cerises Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

L’exposition Homo Aménageur: Archéologie de l’aménagement du territoire réalisée par l’INRAP rappelle qu’il n’existe aujourd’hui presque plus de milieux naturels, vierges de toute intervention car cela fait des milliers d’années que l’activité humaine agit sur l’environnement. Les aménagements passés nous parlent des sociétés et de leurs choix et l’archéologie avec d’autres disciplines révèle les mémoires historiques, économiques et sociales d’un territoire. Cette vision globale et de longue durée qui émerge est précieuse pour déterminer nos choix d’aménagements à venir, responsables et durables. Autour de l’exposition, des maquettes de sites archéologiques prêtées par le service Seine et Yvelines Archéologie illustreront les relations entre les sociétés humaines du passé et les paysages.

Le Temps des cerises 90/98 Promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises/ Implanté dans l’écoquartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

L’exposition _Homo Aménageur: Archéologie de l’aménagement du territoire_ réalisée par l’INRAP rappelle qu’il n’existe aujourd’hui presque plus de milieux naturels, vierges de toute intervention car…

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