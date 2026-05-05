Présentation du robot de la FIRST® LEGO® League du Temps des Cerises spécial Archéo, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Présentation du robot de la FIRST® LEGO® League du Temps des Cerises spécial Archéo 13 et 14 juin Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Présentation du robot de la FIRST® LEGO® League du Temps des Cerises spécial Archéo.

En lien avec les Journées Européennes de l’Archéologie. La FIRST® LEGO® League du Temps des Cerises, c’est une équipe de 5 jeunes amenés à résoudre des problèmes rencontrés dans un domaine scientifique donné en adoptant une démarche professionnelle : recherche, échange, dessin, construction et programmation. Cette année, le thème imposé était l’archéologie. Notre équipe a relevé le défi technique et c’est leur LEGO® robot qui sera présenté à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, avec le soutien du service Seine et Yvelines Archéologie. Venez découvrir leur réalisation et poser toutes vos questions à cette équipe de choc !

Tout public.

Samedi 13 et dimanche 14 juin, de 16h à 18h

Retrouvez les horaires sur le programme de #VIVAISSY 2026

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises/ »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

A l’occasion du Festival #VivaIssy et des journées européennes de l’archéologie, découvrez le travail robotique d’une petite équipe de collégiens au service d’un projet archéologique. CLAVIM #VIVAISSY