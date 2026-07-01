Stages d’aide scolaire collège et lycée, Espace Jeunes Anne Frank, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Stages d’aide scolaire collège et lycée 24 – 28 août Espace Jeunes Anne Frank Hauts-de-Seine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T10:00:00+02:00 – 2026-08-24T13:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T13:00:00+02:00

Stages d’aide scolaire collège et lycée

Le CLAVIM propose aux collégiens et lycéens des stages portant sur les matières principales durant la dernière semaine des grandes vacances, du lundi 24 au vendredi 28 août.

Les stages sont par niveau de la 6ᵉ à la terminale et aborderont le français, les mathématiques et les sciences (physique-chimie et sciences de la vie et de la Terre). L’objectif est de renforcer les apprentissages, de redonner confiance afin de préparer sereinement la rentrée.

Inscription et paiement en ligne sur Téliss

Le stage se déroule du lundi au vendredi entre 10h et 13h.

Maison de la Ferme pour les collégiens

Espace Jeunes Anne Frank pour les lycéens

mailto:espacejeunes@ville-issy.frespacejeunes@ville-issy.fr

Ouverture des inscriptions mardi 30 juin à 9h

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 83 50 https://www.clavim.asso.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/guard/login »}] [{« link »: « mailto:espacejeunes@ville-issy.fr »}]

Pour préparer la rentrée sereinement stage optimiser ses études

©pexels