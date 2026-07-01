Cinéma en plein air – Parvis de Corentin Celton, Place Paul Vaillant Couturier, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Cinéma en plein air – Parvis de Corentin Celton Vendredi 4 septembre, 18h00 Place Paul Vaillant Couturier Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T18:00:00+02:00 – 2026-09-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-04T18:00:00+02:00 – 2026-09-04T23:59:00+02:00

Dès 18 h, venez partager en famille, entre amis ou voisins des moments de convivialités autour d’animations ludiques proposées par la CLAVIM et de structures gonflables proposées par vos conseils de quartier.

Vers 19h un apéritif en musique sera offert aux habitants en partenariat avec le Réacteur, et pour poursuivre dans cette ambiance de fête, vous aurez la possibilité de pique-niquer et/ou de vous restaurer sur place.

Après les animations, à la nuit tombée, la projection du film Rasta Rockett sera proposé au Parvis de Corentin Celton.

Place Paul Vaillant Couturier Place Paul Vaillant Couturier, 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

20ème édition « Cinéma en plein air » cinéma plein air