Exposition sur le Pèlerinage du Retour des prisonniers de guerre (Lourdes, 1946), Centre national des archives de l’Église de France, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Exposition sur le Pèlerinage du Retour des prisonniers de guerre (Lourdes, 1946) Samedi 19 septembre, 10h00 Centre national des archives de l’Église de France Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Il y a 80 ans, des dizaines de milliers de prisonniers de guerre reviennent des stalags et oflags dans un grand pèlerinage à Lourdes. C’est pourquoi il fut appelé le pèlerinage du Retour. Cet événement fut organisé par l’abbé Jean Rodhain, fondateur de l’Aumônerie générale des prisonniers de guerre, dont le rôle fut de porter une assistance spirituelle aux prisonniers. C’est pendant ce pèlerinage que fut créé le Secours catholique.

Cette exposition inédite sera proposée exceptionnellement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Les 29 panneaux reviennent en image sur ce que fut cette aumônerie des prisonniers et sur l’événement du pèlerinage du Retour. Ils seront complétés par des pièces d’archives montrées en vitrine.

Enfin, comme chaque année, des numéros des journaux des Cœurs vaillants et des Âmes vaillantes seront exposés et disponibles à la consultation.

Centre national des archives de l’Église de France 35 rue du Général-Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 95 96 80 http://cnaef.catholique.fr https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/cef/372074-le-centre-national-des-archives-de-leglise-de-france-cnaef/;https://twitter.com/ArchivesEglise Le CNAEF a pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives des services et instances de la Conférence des évêques de France (CEF), organisme de collégialité des évêques en France, créée en 1964. Il accueille, conserve et valorise en outre des dons et dépôts d’archives intéressant l’histoire de l’Église catholique en France et provenant de sources diverses : instituts religieux, mouvements de laïcs, personnes privées, etc.

Du fait de l’histoire ecclésiale française (Révolution de 1789 et nationalisation des biens du clergé, régime concordataire jusqu’en 1905, création de la Conférence épiscopale en 1964, etc.), la majeure partie des documents conservés au CNAEF datent du XXe siècle, et sont pour la plupart postérieurs au concile Vatican II. En 2025, plus de 6 kilomètres linéaires d’archives y sont conservés. Métro ligne 12 : Corentin-Celton ou Mairie d’Issy

Exposition sur le pèlerinage du Retour des prisonniers de guerre (Lourdes, 1946)

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