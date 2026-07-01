Cinéma en plein air aux Epinettes – rue de l’Egalité, La Halle des Épinettes, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Cinéma en plein air aux Epinettes – rue de l’Egalité Vendredi 11 septembre, 18h00 La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

Dès 18 h, venez partager en famille, entre amis ou voisins des moments de convivialités autour d’animations ludiques proposées par la CLAVIM et de structures gonflables proposées par vos conseils de quartier.

Vers 19h un apéritif en musique sera offert aux habitants en partenariat avec le Réacteur, et pour poursuivre dans cette ambiance de fête, vous aurez la possibilité de pique-niquer et/ou de vous restaurer sur place.

Après les animations, à la nuit tombée, la projection du film Mufasa le roi lion sera proposé aux Epinettes.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes La Halle des Épinettes est un véritable pôle d’éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu’un espace privilégié pour l’échange et le dialogue, en complément du Ciné d’Issy.

Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

20ème édition du festival du « Cinéma en plein air » cinéma plein air