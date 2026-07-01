Cinéma en plein air – Place Chabanne, Place Chabanne, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Cinéma en plein air – Place Chabanne Samedi 5 septembre, 18h00 Place Chabanne Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T18:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-05T18:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:59:00+02:00

Dès 18 h, venez partager en famille, entre amis ou voisins des moments de convivialités autour d’animations ludiques proposées par la CLAVIM et de structures gonflables proposées par vos conseils de quartier.

Vers 19h un apéritif en musique sera offert aux habitants en partenariat avec le Réacteur, et pour poursuivre dans cette ambiance de fête, vous aurez la possibilité de pique-niquer et/ou de vous restaurer sur place.

Après les animations, à la nuit tomnbée, la projection du film Flow sera proposé Place Chabannne.

Place Chabanne place Chabanne, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Iles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France

20ème édition du festival du « Cinéma en plein air » cinéma plein air